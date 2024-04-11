تسليم 21 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ 13 حالة من الغرق برأس البر

دمياط معتز الشربيني

استقبلت شواطئ رأس البر، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك المصطافين والرواد، وسط استعدادات الوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة.

ويجرى العمل طوال أجازة العيد وحتى نهاية آخر ضوء ليوم السبت القادم 13 أبريل، على أن يتم استئناف العمل مرة أخرى 1مايو القادم وبداية موسم صيف 2024، الجدير بالذكر أن فريق عمل الوحدة قد قام بتجهيز الشاطئ والخدمات الشاطئية من تركيب خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف وتجهيز منطقة معدات الإنقاذ والأبراج إلى جانب رفع كفاءة وصيانة البوابات ومداخل الشاطئ والأبراج وتسوية الرمال، حيث تم اليوم تسليم عدد 21 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ عدد 13 حالة من الغرق، وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين ورواد رأس البر واستعدادات المدينة لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك.