هتقضى العيد فى دمياط مجانا.. شواطئ رأس البر تواصل استقبال زوارها.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

استقبلت شواطئ مدينة رأس البر اليوم، رواد المدينة لقضاء إجازة ثانى أيام عيد الفطر المبارك 2024، تجهيزات عديدة شهدتها المدينة وشواطئها، أيضا خدمات المدينة فى انتظار المواطنين، شواطئ مجانية يمكنك قضاء إجازة العيد هناك دون الحاجة لدفع الأموال.

إقبال كثيف على شواطئ رأس البر اليوم، رحلات اليوم الواحد زحفت إلى المحافظة منذ فجر ثانى أيام العيد، لتعيش مدينة رأس البر أجواء فضل الصيف مبكرا.

حالة الطقس اليوم فى محافظة دمياط كان عاملا مساعدا بشكل قوى من أجل قضاء عطلة ممتعة، طقس مستقر شمس مشرقة درجات حرارة فى معدلاتها الطبيعية، كل هذه العوامل شجعت بعضا من زوار المدينة على النزول إلى شواطئ المدينة للاستمتاع بهذا الطقس الرائع.

وفى سياق متصل تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إجراءات تنفيذ خطة العمل الخاصة بمدينة رأس البر والتى تم الإعلان عنها من أجل استقبال إجازة عيد الفطر المبارك، وتضمنت تخصيص ساحات لاستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد، أيضا تجهيز الشواطئ لاستقبال الوافدين مع توزيع لافتات إرشادية للتعرف على خريطة المدينة وطرق الشواطئ المجانية بداخلها وكذلك أبرز الاماكن التى يمكن زيارتها داخل رأس البر لقضاء اليوم بالمجان.