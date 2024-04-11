انتشال الجثة الخامسة فى حادث معدية بنى سويف والتصريح بدفنها

بنى سويف هانى فتحى

أنتشلت قوات الإنقاذ النهري ببني سويف الجثة الخامسة فى حادث سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية بمياه النيل، بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف الذي أسفر عنه غرق 5 أشخاص من أسرة واحدة .

وانتشلت جثة حسن هاشم 60 سنة من مياه نهر النيل ببنى سويف، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزى ، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان .



وكانت قوات الإنقاذ النهري، قد أنتشلت 4 جثامين، من نهر النيل وهم الأم إعتدال عمر عبيد ، 55 عاما وأبنتها عائشة حسن هاشم 5 2 عاما، وأبنها يوسف حسن هاشم ، 9 أعوام وحفيدتها حبيبة محمود نور 5 سنوات.

وشيع أهالى مدينة الفشن يتقدمهم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جثامين أربعة أفراد من أسرة واحدة بعد أداء ، صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة بمسجد الشيخ شمردل بمدينة الفشن، وتم تشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بمركز الفشن.