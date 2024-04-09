اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:58 م
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أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.. صور ضحايا حادث معدية بنى سويف

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 05:20 م
أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.. صور ضحايا حادث معدية بنى سويف جانب من حادث معدية بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ينشر اليوم السابع صور لضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية نيلية بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، والذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وينشر اليوم السابع صورة الأب والأم والأبنة والابن الأصغر والحفيد، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال 4 جثامين وجارى البحث عن الجثمان الخامس.

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقا اليوم، إثر سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل خلال صعودها إلى معدية نيلية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل أثناء صعودها إلى متن معدية جنوب المحافظة.

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