أخبار × 24 ساعة.. استمرار عمل معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال أيام العيد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التنمية المحلية: استمرار عمل معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال أيام العيد

وزارة التعليم: التقييم التشخيصى للصفوف الأولى لا يؤثر على نجاح ورسوب الطفل

وزير التموين: انتظام عمل المخابز فى أول أيام عيدالفطر المبارك

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (فيديو)

وزير العمل: كتاب دورى للمديريات لمتابعة تطبيق رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

وزيرة التخطيط: 6.8 مليار جنيه قيمة الخطة الاستثمارية بسوهاج خلال عام 23/2024

وزير المالية: طرح 50 مليون جنيه من "الفكة" بمناسبة عيد الفطر المبارك

البترول: 118 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة

الكهرباء: دور هيئة الطاقة المتجددة سيقتصر على الدراسات وإتاحة الأراضى للمستثمرين

وزير النقل يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات

متحدث الري: نعمل لتلبية الاحتياجات المائية وتحقيق أقصى استفادة من المياه

وزيرة البيئة: إجراءات لحماية بحيرة البرلس من الآثار السلبية لتغير المناخ