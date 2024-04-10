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وزارة التعليم: التقييم التشخيصى للصفوف الأولى لا يؤثر على نجاح ورسوب الطفل

الأربعاء، 10 أبريل 2024 03:04 م
وزارة التعليم: التقييم التشخيصى للصفوف الأولى لا يؤثر على نجاح ورسوب الطفل طلاب الصفوف الأولى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقييم التشخيصى للتلاميذ فى الصفوف الأولى يتم من خلال استخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وطمأنه أولياء الأمور، وعدم التعامل بالدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات.


وشددت الوزارة على عدم ربط التقييمات بالنجاح والرسوب وكذا عدم تأثير ها علي الانتقال من صف إلي صف أعلي، موضحة أن الهدف من التقييمات معرفة مدي تحقق نواتج التعلم وقياس معدل تقدم التلاميذ لتعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلي وتحفيزهم علي تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديد قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب، التقييم من خلال الأنشطة، التقييم من خلال الملاحظة.







وزارة التربية والتعليم

تقييمات الطلاب فى الصفوف الأولى

التقييم التشخيصى

اخبار مصر



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