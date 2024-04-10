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الكهرباء: دور هيئة الطاقة المتجددة سيقتصر على الدراسات وإتاحة الأراضى للمستثمرين

الأربعاء، 10 أبريل 2024 05:00 ص
الكهرباء: دور هيئة الطاقة المتجددة سيقتصر على الدراسات وإتاحة الأراضى للمستثمرين وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن دور هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة سيقتصر خلال الفترة المقبلة على اجراء الدراسات و اتاحة الاراضى للمستثمرين و متابعة المشروعات التي يتم إنشائها ، كاشفا أنه لن يتم بناء محطات طاقة شمسية أو رياح جديده تابعة للهيئة.


و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع" ، أن محطة الغردقة الشمسية المخطط تشغيلها في أوائل عام 2026 بقدرة 20 ميجا وات هي أول محطة شمسية لانتاج الكهرباء بنظام بطاريات التخزين في مصر ، تعد المحطة الثالثة و الأخيرة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة بعد محطات كوم آمبو بقدر 26 ميجا وات و محطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات.


و أضاف المصدر ، أن وزارة الكهرباء حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات على أرض مصر في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة و انتاج الهيدروجين الأخضر ، كاشفا أن توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى و الأجنبي لتشجيعهم على الاستثمار في مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و في نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.

 







الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة




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