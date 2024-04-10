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الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (فيديو)

الأربعاء، 10 أبريل 2024 01:05 م
الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (فيديو) الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية  زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع "هدايا الرئيس" عليهم الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً ومعنوياً فى نفوسهم. ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التى تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.

 


جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن.

 

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد
توزيع هدايا على أبناء الشهداء

 

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (2)
الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد 

 

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (3)
الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد 

 

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (4)
الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد 

 

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (5)
الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد 

 

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (6)
اهدايا أسر الشهداء 

 

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (7)
هدايا وزارة الداخلية لأسر الشهداء 

 

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (8)
وزارة الداخلية

 

الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد (9)
الداخلية توزع هدايا على أسر الشهداء في أول أيام العيد 

 







وزارة الداخلية

عيد الفطر المبارك

اسر الشهداء

الرئيس السيسى



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