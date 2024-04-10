اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:43 م
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8 معلوات هتساعدك تقلل استهلاكك من الكهرباء بأول فواتير الصيف.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:00 م
8 معلوات هتساعدك تقلل استهلاكك من الكهرباء بأول فواتير الصيف.. اعرف التفاصيل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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تعتبر فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بشهر أبريل هي اول فواتير فصل الصيف التي يتم تحصيلها أول مايو المقبل ، و ينصح اليوم السابع قرائه باتباع بعض الخطوات التي تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء و بالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك و هي كالاتى :

1- عند تشغيل المكيف احرص على غلق الأبواب باحكام لضمان الحصول على درجة الحرارة المطلوبة داخل الغرفة.
2- استبدل اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاق.
3- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.
4- عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة .
5- تجنب استخدام غلاية المياه إذا كان هناك بدائل لها.
6-  تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها للأستفادة من الطاقة الكهربائية المستهلكة.
7- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف.
8-  افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدامها.


 







الكهرباء

الطاقة المتجددة

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