8 معلوات هتساعدك تقلل استهلاكك من الكهرباء بأول فواتير الصيف.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تعتبر فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بشهر أبريل هي اول فواتير فصل الصيف التي يتم تحصيلها أول مايو المقبل ، و ينصح اليوم السابع قرائه باتباع بعض الخطوات التي تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء و بالتالى خفض قيمة فاتورة الاستهلاك و هي كالاتى :

1- عند تشغيل المكيف احرص على غلق الأبواب باحكام لضمان الحصول على درجة الحرارة المطلوبة داخل الغرفة.

2- استبدل اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاق.

3- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.

4- عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة .

5- تجنب استخدام غلاية المياه إذا كان هناك بدائل لها.

6- تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها للأستفادة من الطاقة الكهربائية المستهلكة.

7- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف.

8- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدامها.



