محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية والأمنية يؤدون صلاة عيد الفطر

الشرقية - إيمان مهنى

أدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بالزقازيق، والقيادات التنفيذية والأمنية، وألقى خطبة العيد الدكتور محمد حامد مدير مديرية الأوقاف، كما أدى أهالي الشرقية صلاة العيد المبارك، بـ5 آلاف مسجد و711 ساحة مخصصة للصلاة، ذلك فى جو يسودة البهجة والسرور. فانتشرت لافتات التهنئة بالعيد أمام الساحات والميادين، وتبادل الأهالي التهاني، حمل الأطفال البلونات، وانتشر الباعة بينهم لشراء حلويات العيد. بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الفطر المبارك كالآتى:

· أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الإلتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

· السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

· إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

· لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

· الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الفطر 2024 بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.



صلاة العيد