اليوم السابع
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توافد أهالى الشرقية على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 10 أبريل 2024 06:05 ص
توافد أهالى الشرقية على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك صلاة العيد
الشرقية - فتحية الديب

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توافد أبناء محافظة الشرقية فى مجموعات لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء مبهجة. وفي سياق متصل قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إن عدد الساحات المخصة للصلاة بلغ 711 ساحة بمختلف المراكز والمدن والأحياء تضم 1422 إمام أساسى واحتياطى، بجانب 12100 مسجد بقوه 4100 إمام.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أنه شكل غرفة عمليات لمتابعة التزام بالتعليمات الوزارية والضوابط الصادرة فى هذا الشأن. وكلف مدير الإدارات بالمرور على مساجد والساحات، للتأكد من تهيئتها لاستقبال المصلين، وقيام العمال بأعمال النظافة داخل المساجد والتنسيق مع الوحدات المحلية بأعمال النظافة والإنارة فى محيط الساحات والمساجد المقررة.

 







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