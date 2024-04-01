نتنياهو يسترد وعيه.. مركز هداسا الطبى يكشف آخر تطورات حالة رئيس وزراء إسرائيل

وكالات

أعلن مركز هداسا الطبي في القدس المحتلة، الإثتين، نجاح عملية علاج الفتق التي أجريت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، ذكر المركز أن نتنياهو استرد وعيه، ويتحدث مع أسرته بعد نجاح العملية، مشيراً إلى أنه يتعافى بعد الجراحة.

ولم يحدد المركز على الفور الوقت الذي سيستغرقه التعافي بشكل كامل.

وكانت فى وقت سابق قد سمحت قرابة 200 شركة إسرائيلية خاصة لموظفيها بالتغيب عن الدوام، للمشاركة في تظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وتطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية، أن منتدى الأعمال الإسرائيلي الذي يضم قرابة 200 شركة خاصة، أعلن أنه سيسمح لموظفيه المهتمين بالانضمام إلى التظاهرات ضد الحكومة والمطالبة بإبرام صفقة تبادل، والتي ستقام في القدس خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة، إن الشركات ستسمح للموظفين بالتغيب أو المغادرة مبكراًَ، للمشاركة في المظاهرات، دون أنّ تخصم عليهم من الإجازات المستحقة.