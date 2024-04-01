اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإسقاط نتنياهو

الإثنين، 01 أبريل 2024 07:15 ص
مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإسقاط نتنياهو نتنياهو
وكالات

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توجه آلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى محيط منزل نتنياهو للمطالبة بتنحيه، وللتنديد بحكومة نتنياهو وبـ الإعفاءات الممنوحة لليهود المتزمتين دينيا من الخدمة العسكرية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن آلاف المتظاهرين يغادرون منطقة الكنيست ويتجهون نحو منزل نتنياهو.

ونظمت مجموعات احتجاجية المظاهرة أمام الكنيست، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة تأتي بحكومة محل الحكومة الحالية. وقاد بعض من هذه المجموعات المظاهرات الحاشدة التي هزت إسرائيل العام الماضي.

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات واسعة النطاق بشأن فشلها الأمني فيما يتعلق بهجوم حماس على جنوب إسرائيل والذي قُتل فيه 1200 شخص وخطف فيه ما يربو على 250 رهينة إلى غزة.

وفي خضم الاحتجاجات المتزايدة، توجه نتنياهو عقب مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة إلى المستشفى للخضوع إلى عملية جراحية  لعلاج فتق بعد أقل من عام على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، خلال فحص روتيني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم اكتشاف فتاق، مضيفا أنه سيخضع لتخدير عام في أثناء الجراحة التي ستُجرى له في وقت لاحق.

وجاء في البيان، أن وزير العدل ياريف ليفين سيحل محل نتنياهو خلال الفترة التي سيتوقف فيها عن العمل بسبب العملية.

 







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