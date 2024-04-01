مصرع موظف بالمعاش صدمته دراجة نارية على طريق بنها المنصورة بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص بالمعاش مصرعه إثر اصطدام دراجة نارية أثناء ذهابه لصلاة الفجر بالطريق البطيء بالبر الشرقى طريق بنها - المنصورة أمام قرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر، جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شخص صطدمته دراجه نارية وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث بقرية كفر عامر رضوان، وتبين مصرع عبد الرحمن محمد، 63 سنة بالمعاش، أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر بمسجد على طريق بنها المنصورة بالبر الشرقى بقرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.