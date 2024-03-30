إصابة 5 أشخاص فى حادث اصطدام ميكروباص بالحاجز الخرسانى بطريق بنها - كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق بنها كفر شكر، أسفل الطريق الإقليمى تصادم ميكروباص بالحاجز الخرساني، اتجاه بنها، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل المصابين، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع السيارات وتجنيبها للحفاظ علي السيولة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالحاجز الخرسانى أسفل الطريق الإقليمى اتجاه بنها ووجود مصابين.

انتقل رجال المرور بقيادة المقدم مصطفي عطية رئيس عمليات المرور لمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى، إثر السير عكس الاتجاه أمام كارتة وطنية أسفل الطريق الإقليمي اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع وتجنيب الميكروباص، لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق.