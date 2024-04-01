اليوم السابع
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لعلها ليلة القدر.. خشوع وتضرع المصلين بمسجد ناصر في بنها.. بث مباشر

الإثنين، 01 أبريل 2024 11:28 م
لعلها ليلة القدر.. خشوع وتضرع المصلين بمسجد ناصر في بنها.. بث مباشر صلاة التراويح بمسجد ناصر ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، لصلاة التراويح بمسجد ناصر بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وذلك في اليوم الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان الكريم، والذي يوافق ليلة الـ 23 من شهر رمضان ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر.

وتوافد المئات من أهالي المدينة لصلاة التراويح بأحد أكبر المساجد وأقدمها، والذي امتلأ عن آخره ولجأ بعض المصلين لأداء صلاة التراويح بحديقة المسجد.

وأمً المصلين في الصلاة الشيخ أنور غنام إمام مسجد ناصر ببنها، والذي قدم دعاء أبكى الحضور من المصلين بالإضافة الدعاء للأخوة الفلسطينيين، والدعاء لمصر، من جمال وحلاوة الصوت الذي حباه به رب العباد.

 

أعداد المصلين الكبيرة
أعداد المصلين الكبيرة

 

المصلين بالتراويح
المصلين بالتراويح

 

صلاة التراويح بمسجد ناصر ببنها
صلاة التراويح بمسجد ناصر ببنها






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