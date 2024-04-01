الصحة العالمية: افطر على 3 تمرات لتجنب الإفراط فى الطعام

كتبت أمل علام

نشر فيديو "اليوم السابع"، بعض النصائح الهامة،خلال الصيام، بداية من الوجبات المثالية للفطارن وحتى الوجبات الصحية على السحور، والتي يقدمها الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمى بمنظمة الصحة العالمية، موضحا، إنه يجب تناول وجبة فطار متوزانة لا تزيد في الوزن، موضحا، انه عندما تكون جوعان فانه عندما تتناول الطعام لا تشعر بالشبع إلا بعد 15 دقيقة.



افطر على 3 تمرات

لذلك بعد الإفطار إذا أكلت بشراهة ستتناول كميات كبيرة من الطعام وتكتسب الكثير من السعرات الحرارية، لذلك يجب أن تبدأ فطارك بحبة من التمر أو 3 ثمرات، وتناول كوب من الماء وبعدها اذهب إلى صلاة المغرب، ويكون في هذه الفترة السكر قد وصل الى المخ، وعندما تبدأ تاكل تكون قد شعرت بالشبع، فيمكن أن تبدأ فطارك بتناول طبق من الشوربة، وبالتالي فاننا ننصح بعدم الافراط في تناول الطعام فورالإفطار.

وأوضح ، إنه يجب كسر الصيام بطبق من الشوربة أو التمر ثم أخذ راحة لتأدية الصلاة، ثم تناول وجبة الفطار حتى لا تاكل بشراهة كبيرة، ومن المفضل تناول الأسماك أو لحم الدجاج، بدلا من اللحوم الحمراء، والبعد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس والهوت دوج والمورتاديلا، لأنها تسبب السرطان، ولا ينبغي أن تكون موجودة في أى مطبخ، حيث تحتوى على النيتريت والنيترات، وهى مواد تسبب السرطان، وإذا لم يكن هناك لحوم يمكن تناول فول أو بازلاء أو بامية أو فاصوليا أو ملوخية، وبالنسبة للنشويات يمكن تناول عيش بلدى، وإذا أكلت عيش لا داعى لتناول الأرز، أو المكرونة، كما يجب أن يكون الطعام متوزان واستبدال العصائر المليئة بالسكر والمشروبات الغازية، بالمشروبات التقيلدية الخاصة برمضان، ويمكن التحلية بالعسل.



وقال، إنه يمكن تناول الحلويات المصنوعة بالمنزل بقليل من الدهون والسكريات، ويمكن تناول قطعة من القطايف فقط، وتجنب تناول الكثير منها، و بالنسبة للذين يقومون بعمل دايت يجب ان نبعد عن الحلويات.

وأضاف، أما بالنسبة للسحور كلما أخرناه يكون أفضل، والفول والجبنة القريش والبيض من البروتينات التي تجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة، ويمكن تناول طبق السلطة، مع تناول المشروبات الساخنة، حيث إن الشاي الأخضر أفضل طريقة لخفض الوزن.



ويجب التركيز على شرب الماء، حيث يجب تناول من 8 إلى 12 كوب من الماء بين الفطار والسحور، والحرص على تناول عيش الحبوب الكاملة، أو العيش البلدى، مع تجنب العصائر لاحتوائها على الكثير من السكر.

