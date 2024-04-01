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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 01 أبريل 2024 10:54 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 27098 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 33060 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 11595 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 6223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 8847 نقطة.

 







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