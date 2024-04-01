تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 7.18% خلال تعاملات شهر مارس

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883.39 نقطة، خلال جلسات شهر مارس، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 15.5% ليغلق عند مستوى 6174.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 14.37% ليغلق عند مستوى 8767.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 9.38% ليغلق عند مستوى 32830.60 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 8.87% ليغلق عند مستوى 7212.45 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 187.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 9.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.290 تريليون جنيه إلى 1.164 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 9.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 463.7 مليار جنيه إلى 387.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 16.3%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.754 تريليون جنيه إلى 1.552 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 11.5%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3.1 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة نمو 32.1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 2.154 تريليون جنيه خلال شهر مارس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 16.7 مليار ورقة منفذة على 2.8 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.3 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 19.5 مليار ورقة منفذة على 3.9 ميلون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 5.41% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 94.59%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 80.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 5.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 1.5 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 17.2 مليار جنيه، بحجم تداول 7.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 884.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 97.6 مليار جنيه بحجم تداول 12.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.4 مليون عملية.