تجنب العطش في الصيام.. احرص على شرب الماء وامتنع عن القهوة فى السحور.. فيديو

كتبت أمل علام

نشر فيديو "اليوم السابع" بعض النصائح الهامة للصائمين للدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمى للتغذية، بمنظمة الصحة العالمية، وأهمها عن كيفية تجنب العطش في الصيام.

وقال الدكتور أيوب الجوالدة : "يشعر الكثير منا بالعطش خلال نهار رمضان، لعدة أسباب، قد تكون بسبب بعض الأطعمة التي نتناولها خلال السحور، مثل الأطعمة المحتوية على الكثير من الملح"، موضحا أن البعض يعتمد في السحور على تناول الجبن ومعظم الأجبان تحتوى على الكثير من الملح، أو تناول المخللات مع طبق الفول، أو الوجبات السريعة، أو تناول الكثير من الشاي والقهوة. وبالذات القهوة لانها تحتوى على الكافيين المدر للبول، لذلك يجب ان نتجنب الأجبان المحتوية على الكثير من الملح، وتناول القهوة بعد الفطار وليس في وجبة السحور.

وأضاف، أنه لتجب الشعور بالعطش في الصيام يجب تناول الكثير من الماء خلال وجبة السحور موضحا، إن الانسان يحتاج من 8 إلى 12 كوب من الماء يوميا، وتعتبر فترة السحور مهمة جدا لتجنب العطش، حيث إنه يجب أن نقلل من القهوة والشاى لأن الكافيين مدر للبول فيزيد من شهورك بالعطس، كما ننصح بالإقلال من الملح، لأن الملح يرفع ضغط الدم، لذلك ننصح بتناول الجبنة القريش لأنها قليلة الملح، والاعتماد على الفول والبيض في السحور.

وأكد، أنه يمكن استبدال الملح بالبهارات ويمكن وضع الليمون بدلا من الملح مع تأخير السحور لتحمل العطش والجوع وشرب الشاي الأخضر، والحليب، واللبن، والاكثار من شرب الماء، مشيرا إلى أن القهوة مفيدة للجسم ولكن يجب أن لا تزيد عن 3 أكواب في اليوم لتجنب العطش وتناولها بعد الإفطار او بعد صلاة التراويح.