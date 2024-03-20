الزبادى والخضراوات ضروريان فى الصيام لتجنب الإصابة بالإمساك

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمى للتغذية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أننا قد نصاب بالإمساك في رمضان وذلك لعدة أسباب، وهو أننا نتناول الأطعمة قليلة الألياف، والنوم لفترات طويلة، وقلة النشاط البدنى، ونقص السوائل.

وأوضح، إنه يجب أن نتناول وجبة غنية بالألياف خلال الفطار والسحور لمنع الإصابة بالإمساك، كما يمكن تناول الزبادى، لأن الزبادى مفيد للمرضى الذين يعانون من الإمساك، وأيضا المرضى الذين يعانون من قرحة بالمعدة، وبشكل عام فالزبادى مفيد لكل الناس لأنه يحتوى على البكتيريا المفيدة ويحتوى على أحماض تقتل البكتيريا الضارة، وهو يحتوى على البروتين، والزبادى يحتوى على الكالسيوم المفيد لصحة العظام، ويمكن تناوله فى وجبة السحور، لأنه لا يحتوى على الملح.

وقال، إن المرضى الذين يعانون من الإمساك المزمن لابد من معرفة السبب، وتشكل الالياف الموجودة في الخضروات والفواكة أهمية كبيرة لمنع الإصابة بالإمساك، والحركة وممارسة الرياضة لأنها تساعد على حركية الجهاز الهضمى ولابد من شرب السوائل والمياة بكثرة لمنع الإصابة بهذه الحالة.