اليوم السابع
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السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة سيارة تحت تهديد السلاح فى سوهاج

الأحد، 31 مارس 2024 08:27 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة سيارة تحت تهديد السلاح فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.م.ا" و"ج.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بسرقة سيارة مملوكة للمجنى عليه "ع.م.ا" فى الطريق العام وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده أنه أثناء سيره فى الطريق العام بالسيارة خرج عليه المتهم الأول مشهرا سلاح نارى فى وجهه فيما قام المتهم الثاني بالتعدى على بالضرب وشرعا فى سرقة السيارة الخاصة به كرها عنه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 







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