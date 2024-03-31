اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

الأحد، 31 مارس 2024 08:04 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج محكمة -أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م.ا.م"عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







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جهينة

السجن




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