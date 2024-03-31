اليوم السابع
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إلحق اشترى.. معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح اللحم البلدى بـ270 جنيها للكيلو

الأحد، 31 مارس 2024 02:28 م
إلحق اشترى.. معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح اللحم البلدى بـ270 جنيها للكيلو معرض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

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شهد معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على اللحوم البلدية، إذ يطرح المعرض اللحم البلدي بـ270 جنيهًا للكيلو، والكبدة البلدي بـ270 جنيهًا، والمفروم بـ260 جنيهًا للكيلو.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعرض وتوافر السلع من "السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، واللبن، والفول، والجبن" بكميات تلبي احتياجات المواطنين، والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقًا لقوائم الأسعار المحددة بنسب التخفيضات.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الضخ الدوري للسلع داخل المعرض لتلبية احتياجات المواطنين والرقابة الدورية للتأكد من جودة المعروضات مع التاكيد على دعم المعرض بمستلزمات العيد من عارضين للملابس والمأكولات بأسعار مخفضة.


 







اسعار اللحوم

اللحوم

اللحمة البلدي

معرض اهلا رمضان بالعمرانية

اللحوم في معرض اهلا رمضان

العيد




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