اليوم السابع
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أرخص علبة كحك.. معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح مستلزمات العيد بأسعار مخفضة

الأحد، 31 مارس 2024 01:45 م
أرخص علبة كحك.. معرض أهلا رمضان بالعمرانية يطرح مستلزمات العيد بأسعار مخفضة كحك العيد
كتبت - مرام محمد

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شهد معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، إقبالًا من قبل المواطنين؛ لشراء احتياجاتهم من مستلزمات عيد الفطر المبارك، إذ يطرح المعرض الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وجاءت أسعار الكحك والبسكويت لدى أحد العارضين المشاركين بالمعرض، المقام في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، على النحو الآتي: كحك سادة أو ملبن أو عجوة بـ110 جنيهات، بسكويت عادي أو فرنساوي بـ115 جنيهًا، بيتي فور بـ120 جنيهًا، غريبة بـ125 جنيهًا.

وطرحت إحدى الشركات الأخرى الكحك والبسكويت وفقًا للأسعار الآتية: بسكويت سادة بـ130 جنيهًا، كعك سادة بـ150 جنيهًا، بيتي فور بـ170 جنيهًا، غريبة بـ170 جنيهًا، منين سادة أو عجوة بـ130 جنيهًا، كوكيز بـ170 جنيهًا.

ويوفر المعرض مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من الزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل واللحوم والدواجن البلدي والمجمدة بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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