اليوم السابع
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أمين الأمم المتحدة يدين انفجار أسفر عن إصابة مراقبين دوليين فى لبنان

الأحد، 31 مارس 2024 12:03 م
أمين الأمم المتحدة يدين انفجار أسفر عن إصابة مراقبين دوليين فى لبنان أمين عام الأمم المتحدة
كتبت: هند المغربي

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الانفجار الذي وقع علي طول الخط الأزرق في لبنان والذي أثر على دورية لفريق المراقبين في لبنان.

وقال جوتيريش إن الوضع على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر من العام الماضي، مازال يثير قلقا بالغا، ولفت جوتيريش إن اليونيفيل تجري تحقيقا في الحادث، مؤكدا مجددا أنه يجب ضمان سلامة وأمن حفظة السلام في جميع الأوقات

وقال جوتيريش إن التأثير على المناطق المدنية، مع الإبلاغ عن مقتل العشرات من المدنيين، وتدمير المناطق السكنية والزراعية، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الخط الأزرق، أمر غير مقبول، مضيفا أن هذه الأعمال لم تعطل سبل عيش الآلاف من الناس فحسب، بل إنها تشكل أيضا تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار.

 







الأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش

لبنان

الخط الأزرق

مراقبين دوليين




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