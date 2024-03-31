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الأمم المتحدة بلبنان تحقق فى انفجار أسفر عن إصابة 3 مراقبين ومترجم تابعين للمنظمة

الأحد، 31 مارس 2024 11:55 ص
الأمم المتحدة بلبنان تحقق فى انفجار أسفر عن إصابة 3 مراقبين ومترجم تابعين للمنظمة قوات حفظ السلام
كتبت: هند المغربي

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قال أندريا تيننتي الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إن الهيئة تحقق في الانفجار الذي أدي إلي إصابة ثلاثة مراقبين عسكريين ومترجما تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أثناء قيامهم بدورية على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ، مشددا على أنه يجب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة.

وأفاد مسؤول بعثة " يونيفيل" أنه تم إجلاء المصابين لتلقي العلاج الطبي، مشيرا الى أن مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة يدعمون اليونيفيل في تنفيذ ولايتها.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل "تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الدولي الإنساني مسؤولية ضمان الحماية لقوات حفظ السلام والصحفيون والعاملون في المجال الطبي والمدنيون".

وكرر دعوة اليونيفيل لجميع الأطراف إلى وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار "قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى دون داع".
 







الأمم المتحدة

يونيفيل

مراقبين دوليين

لبنان




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