فواكه هترطب جسمك وتمدك بالطاقة فى رمضان

كتبت إيناس البنا

تساعد مجموعة متنوعة من الفواكه في نظامك الغذائي الرمضاني على توفير العناصر الغذائية الأساسية والترطيب والطاقة المستدامة للحفاظ على نشاطك.

أثناء صيام شهر رمضان، يعد الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم أمرًا ضروريًا، خاصة عند الصيام، وفقًا لموقع onlymyhealth يمكن أن يوفر دمج الفواكه في نظامك الغذائي مصدرًا طبيعيًا للطاقة والمواد الغذائية الأساسية والترطيب للحفاظ على نشاطك وتغذيتك.

فيما يلي بعض الفواكه التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة خلال شهر رمضان:

1. التمر

يعتبر التمر من الأطعمة التقليدية لإفطار الصائم بسبب محتواه العالي من السكر، مما يوفر مصدرًا سريعًا للطاقة، التمر غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا مغذيًا للطاقة المستدامة طوال اليوم.

2. الموز

يأتي تناول الموز خلال شهر رمضان مع الكثير من الفوائد الصحية، حيث أن الموز مليء بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية والبوتاسيوم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتجديد مستويات الطاقة ومنع تشنجات العضلات أثناء فترات الصيام.

3. البرتقال

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة ومكافحة التعب، كما أنها تحتوي على السكريات الطبيعية، مما يجعلها خيارًا من الفواكه المنعشة والحيوية خلال شهر رمضان.

4. التفاح

يعد التفاح مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يوفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة طوال اليوم، يمكن أن تساعد السكريات الطبيعية الموجودة في التفاح في إشباع الجوع وتبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول.

5. البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء ساعات الصيام، كما أنه يحتوي على السكريات الطبيعية والكهارل، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على مستويات الطاقة ومنع الجفاف.

6. العنب

العنب غني بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مما يوفر دفعة سريعة من الطاقة عند الحاجة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مرطبة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للفاكهة في شهر رمضان.

7. الأناناس

الأناناس مليء بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات التي تساعد على الهضم وتدعم الصحة العامة. توفر حلاوتها الطبيعية دفعة سريعة من الطاقة، مما يجعلها فاكهة مثالية لإدراجها في نظامك الغذائي في شهر رمضان.

8. التوت

التوت مثل الفراولة منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، فهي توفر طاقة مستدامة وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا صحيًا لفترات الصيام.

9. الكمثرى

الكمثرى غنية بالألياف الغذائية، مما يساعد على تعزيز الشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تدعم مستويات الصحة والطاقة بشكل عام خلال شهر رمضان.

10. الكيوي

الكيوي هو فاكهة كثيفة المغذيات غنية بفيتامين C والبوتاسيوم والألياف، توفر السكريات الطبيعية دفعة سريعة للطاقة، بينما يعزز محتواها العالي من الألياف عملية الهضم وإطلاق الطاقة بشكل مستدام.