الرئيس الصومالى يشيد بمصادقة البرلمان الفيدرالى على بعض مواد الدستور المعدلة

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أشاد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، بجهود قيادة وأعضاء مجلسى الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالى لموافقتهم على مشروع الفصول الأربعة من الدستور الفيدرالى الذى تم العمل عليه من قبل لجنتى مراجعة الدستور.

وأشار محمود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم/ السبت/ - إلى أن هذا الدستور يرتكز على الشريعة الإسلامية والثقافة الأخلاقية للصوماليين، مؤكدا أهمية الحكومة الصومالية فى استكمال الدستور .

وقال الرئيس الصومالى " اليوم هو يوم تاريخى لعملية بناء الدولة التى استمرت خلال الفترة الماضية"، مؤكدا فى الوقت ذاته أن استكمال الدستور هو الأساس لتطوير الديمقراطية والمؤسسات الحكومية، داعيا نواب البرلمان إلى العمل على تعديل ومراجعة واستكمال ماتبقى من بنود الدستور.