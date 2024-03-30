أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ماذا تعرف عن دعوى تصحيح عقد الزواج أو الطلاق؟

كتبت أسماء شلبي

يتعرض بعض الأزواج والزوجات لإشكالية - تسجيل بيانات خاطئة- بالوثائق الرسمية الخاصة بهم، من قسيمة الطلاق أو الزواج، الأمر الذي يتطلب معه عمل بعض الإجراءات القانونية وتقديم مستندات لعمل التصحيح اللازم.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، إشكالية إجراءات تصحيح البيانات، وما هي المستندات والإجراءات والرسوم المطلوبة لتصحيح أو للتغيير.

1- تصحيح قسيمة الزواج والطلاق، يدخل فى اختصاص المحاكم بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية، مشمول بالنفاذ المعجل .

2-المستندات المطلوبة بالدعوي تقديم أصل قسيمة الزواج الورقي الذي يتواجد فيه الخطأ، إذا تم فقدان أصل قسيمة الزواج الورقي يمكن استخراج مستند جديد صورة طبق الأصل من القسيمة من محكمة الأسرة، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، تقديم صورة من شهادة الميلاد للزوج والزوجة، 3-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب، نموذج "79" من داخل مكتب الأحوال المدنية وملئه وتقديمه.

4- دعوي التصحيح لعقد الزواج أو الطلاق بالبيانات المغلوطة فى الوثيقة -العقد- يتم بعد اكتشاف الزوجين ذلك عند توجههم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها.

5- الزوجين هم من يحق لهما إجراء التصحيح اللازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كلا منهما.

6- توجه أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد -إلى محكمة الأسرة-، أو من يحمل توكيل خاص من أحد أصحاب الشأن.

7- التقدم بأصل القسيمة مع وجوب وضوح الاختام والبيانات بها، تليها التقدم ببيانات زواج أو طلاق صادرة من السجل المدنى التابع له واقعة الزواج أو الطلاق.

8-بعد صدور الحكم القضائى بالتصحيح من محكمة الأحوال الشخصية التابع لها يتوجه صاحب الدعوي إلى مصلحة الأحوال المدنية، ويقدم نموذج 79 طلب تصحيح أو تغيير، ويرفقه بأصل الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بالتصحيح أو التغيير.

