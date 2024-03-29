258 ألف ساعة تطوعية بالمسجد النبوى فى النصف الأول من شهر رمضان

إيمان حنا

كثفت ‫الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة‬ الخدمات الاجتماعية والتطوعية؛ أعمالها خلال الفترة من غرة شهر رمضان وحتى نهاية النصف الأول من الشهر المبارك.

وبلغ عدد الفرص التطوعية 49 فرصة تطوعية، بمشاركة 28 جهة مشاركة، و126 نشاطًا تطوعيا تم تنفيذه بإجمالي "258.071" ألف ساعة تطوعية، و360 جولة ميدانية.

واستفاد من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة "21.229" ألف، إضافة إلى نقل "133.712" زائرًا في عموم المسجد النبوي.

يُذكَر أن من أبرز الخدمات المقدمة من الفرق التطوعية خدمة الإرشاد المكاني، وتنظيم الحشود والمساندة الميدانية باللغات الترجمة وتوزيع الوجبات وعبوات ماء زمزم، ومتابعة الحالات الصحية.

ومن جهة ثانية، توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات مجهزة بأحدث التسهيلات والخدمات لضيوف بيت الله الحرام من ‫ذوي الهمم ، حيث خصصت 6 مصليات لهم في توسعة الملك فهد.