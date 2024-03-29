تموين القليوبية: توزيع 120 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بقرى المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 37 طن بالخانكة، وكمية قدرها طن بشبين القناطر، وكمية قدرها 3 أطنان و500 كيلو بقليوب، كما تم توزيع كمية قدرها 12 طن بقها، وكمية قدرها 4 أطنان بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 29 طن و500 كيلو بطوخ، وكمية قدرها 4 أطنان بكفر شكر، وكذلك توزيع 5 أطنان بالقناطر الخيرية، وكمية قدرها 5 أطنان بحي غرب شبرا الخيمة، وكمية قدرها 19 طن ببنها.

وتابعت المديرية، أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة يوم 28 / 3 / 2024، بمحافظة القليوبية 120 طن سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.