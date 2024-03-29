اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين القليوبية: توزيع 120 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بقرى المحافظة

الجمعة، 29 مارس 2024 12:08 م
تموين القليوبية: توزيع 120 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بقرى المحافظة سكر
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 37 طن بالخانكة، وكمية قدرها طن بشبين القناطر، وكمية قدرها 3 أطنان و500 كيلو بقليوب، كما تم توزيع كمية قدرها 12 طن بقها، وكمية قدرها 4 أطنان بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 29 طن و500 كيلو بطوخ، وكمية قدرها 4 أطنان بكفر شكر، وكذلك توزيع 5 أطنان بالقناطر الخيرية، وكمية قدرها 5 أطنان بحي غرب شبرا الخيمة، وكمية قدرها 19 طن ببنها.

وتابعت المديرية، أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة يوم 28 / 3 / 2024، بمحافظة القليوبية 120 طن سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.







اخبار القليوبية

تموين القليوبية

سكر

توزيع السكر

سعر السكر

مراكز القليوبية

قرى القليوبية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة