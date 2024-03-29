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أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام

الجمعة، 29 مارس 2024 12:11 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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اخبار 24 ساعه

وزاره التموين

زيت الطعام

وزاره الاوقاف

صكوك الاطعام



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