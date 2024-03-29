أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزارة التموين تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام

وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين

وزارة الأوقاف: تسليم 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام لأهالى غزة

وزارة الأوقاف تستقبل العشر الأواخر بأكثر من أربعين ختمة قرآنية الاثنين القادم

وزارة الصحة: فحص 795 ألف مواطن ضمن مبادرات تحسين الصحة العامة للمواطنين

وزير النقل مشيدا بمصنع الفلنكات الخرسانية: مقام بأحدث النظم العالمية

وزارة الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

وزير العمل: مصر مُلتزمة بمعايير العمل الدولية.. وحقوق المرأة مُصانة

الزراعة: تخفيضات 50% على التمور بمنفذ الوزارة بالدقى