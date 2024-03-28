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وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين

الخميس، 28 مارس 2024 03:00 م
وزارة التموين: زيادة معدلات ضخ السكر بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين سكر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان  بسعر 27 جنيها للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة في ظل انتاج السكر المحلى من القصب وبنجر السكر، كما يتم توفير السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام.

يأتى ذلك في الوقت الذى اتخذت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الإجراءات لإنهاء أزمة السكر وتوفيره للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق وأيضا على بطاقات التموين فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الاستراتيجية طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث كلف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين شركات بنجر السكر، بتيسير إجراءات استلام محصول البنجر، وصرف حوافز للمزارعين للتشجيع على توريد البنجر لإنتاج السكر المحلى.

جدير بالذكر، أن  مجلس الوزراء كان قد اتخذ  قرارا باستيراد مليون طن سكر لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى ومعدلات الاستهلاك، وأيضا لتعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر.

 

 







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