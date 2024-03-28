وزارة الأوقاف: تسليم 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام لأهالى غزة

كتب لؤى على

سلمت وزارة الأوقاف المصرية (1.5) طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام اليوم 28/ 3/ 2024م للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها لأهالى غزة، فى إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالى غزة.

ليصل إجمالى ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالى غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها فى صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالى ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالى غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه فى صورة مساعدات غذائية.

وكان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن صكوك الإطعام تجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وصدقة الفطر ويتم تخصيص جزء منها لأهل غزة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم بتوزيع 22 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بمحافظات الجيزة وبنى سويف وقنا على الأسر الأولى بالرعاية وذلك فى إطار دورها المجتمعى ورسالتها فى خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تسليم 22 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات الجيزة وبنى سويف وقنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعى، وذلك بواقع 12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الجيزة، و6 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف بنى سويف، و4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف قنا.