وزارة الصحة: فحص 795 ألف مواطن ضمن مبادرات تحسين الصحة العامة للمواطنين

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ 795 ألف مواطن ضمن عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024، وحتى أمس الأربعاء، وذلك في إطار حرص الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت مبادرات (الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، دعم صحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة).

وتابع "عبدالغفار" أنه تم فحص 201 ألف و457 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص 177 ألف و645 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 22 ألف و347 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 344 ألف و140 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 49 ألف و411 سيدة ( زيارة لأول مرة)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للمواكنين بنسبة 230.48% من المستهدف الخاص بها، يليها محافظة دمياط بنسبة 195.72% من المستهدف، يليهم محافظة الشرقية بنسبة 133.73% من المستهدف، يليهم محافظة دمياط بنسبة 131.35% من المستهدف الخاص بها.

وأكد "عبدالغفار" أن على اهتمام الدولة المصرية باستمرار تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

