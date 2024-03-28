٨ آثار مدمرة للقلق الحاد على قدراتك العقلية والجسدية

كتبت مروة محمود الياس

القلق النفسي أحد أهم المشكلات التي يمر بالانسان، إذا ما عانى منه الشخص تعرض للكثير من الأعراض الجسدية والنفسية وأيضا العقلية، فهو يؤثر وبشكل كبير على الجسم ووظائفه

وفقا لتقرير نشر في موقع مايند المعني بالصحة العقلية فإن القلق النفسي له تأثير حاد على الصحة العقلية فهو ينتج الكثير من الأحاسيس غير الصحية المرهقة للإنسان ومنها:

القلق الحاد تجاه عدم قدرتك على السيطرة على قلقك، وهو ما يجعلك شاعر بانعدام الحيله مما يزيد من التوتر

نوبات هلع حادة نتيجة ازدياد حدة القلق الحاد

الشعور الدائم بالرغبة في الاطمئنان دون الحصول عليه مما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية حادة

الإحساس بالدونية نتيجة الشعور بأنك تظهر بمظهرا قلقا للغاية أمام الجميع

بعض الأعراض العقلية الغريبة منها أن تشعر بالانفصال عن الواقع وأنك لست جزءا منه

بعض الأعراض العقلية التي تجعلك تستعيد أحداثا قديمة أو ذكريات قديمة فى ذاكرتك وتبدأ في التفكير فيها بشكل سلبي

الإضطراب والشعور الدائم بالقلق منتظرا نوبة من نوبات الهلع

اضطراب التفكير والقدرة على حل المشكلات أو الإجابة على أسئلة عادية ، فتصل درجة تشتتك لأعلى مستوياتها

أعراض جسدية حادة مثل آلام بالبطن آلام بالصدر ، تعرق شديد، مشكلات بالنوم، صداع حاد ومشكلات بالأسنان وغثيان



