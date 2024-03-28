تشغيل جميع المحولات المغذية للمنطقة الصناعية بالعلاقى بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، والهادفة لتحويلها إلى منطقة متكاملة الخدمات والمرافق بشكل حضارى وجمالى على أعلى مستوى بما يليق بعاصمة الإقتصاد الأفريقى ، وتحقيق طفرة حقيقية لجذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

كما شملت الجولة التفقدية للدكتورة غادة أبو زيد أيضاً إستكمال الزراعات وتقليم الأشجار ، وأعمال الإنارة العامة ورفع المخلفات، وتنفيذ النظافة العامة، وتمهيد الطرق داخل الممرات وشوارع المنطقة، وهو ما يتوازى مع التأكد الدورى من تشغيل جميع المحولات، وقياس القدرة الفعلية لها لإنتظام التيار الكهربائى المغذى للمصانع والورش الحرفية.

كما تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان مشروع توفير طلمبات رفع المياه الجديدة التى تم تركيبها بواقع 3 طلمبات متطورة لتوفير المياه بقوة دفع عالية وتقوية شبكة المياه لتلبية الإحتياجات والمطالب الخاصة بالمصانع والورش ، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء ، وكذا تركيب البلدورات والأنترنت، وتجليد البوابة الرئيسية بالرخام.