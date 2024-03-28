محافظ أسوان يشهد ختام فعاليات المرأة من أجل مستقبل مستدام.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الخميس، ختام فعاليات احتفالية المرأة من أجل مستقبل مستدام، فى إطار يوم المرأة "المرأة والإعاقة"، والتى تنظمها مؤسسة أم حبيبة، فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وفور وصوله مقر الاحتفالية، تفقد محافظ أسوان، المعرض الفنى للحرف التراثية والمشغولات اليدوية واللوحات الفنية، للمشاركين فى الفاعليات، بعضهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أن سلسلة الفعاليات التى يتم تنظيمها ضمن إحتفالية المرأة من أجل مستقبل مستدام تستهدف تعريف المرأة الأسوانية بالخدمات المتنوعة التى يتم توفيرها وتقديمها لها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح، أن نعمل دومًا على تقديم أوجه الرعاية المختلفة للمرأة الهادفة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى لها، لما يعود بدوره بالخير على أسرتها بإعتبارها العمود الفقرى لكيان الأسرة لتوفير الحياة الكريمة لها.



محافظ أسوان يشهد ختام فعاليات المرأة من أجل مستقبل مستدام



محافظ أسوان يشهد ختام فعاليات المرأة من أجل مستقبل مستدام



محافظ أسوان يشهد ختام فعاليات المرأة من أجل مستقبل مستدام



محافظ أسوان يشهد ختام فعاليات المرأة من أجل مستقبل مستدام



محافظ أسوان يشهد ختام فعاليات المرأة من أجل مستقبل مستدام



محافظ أسوان يشهد ختام فعاليات المرأة من أجل مستقبل مستدام