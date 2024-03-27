السفير حسام زكى: الحشاشين إنتاج مبهر وأتطلع لمتابعة جودر

بيشوى رمزى

كتب السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على حسابه على موقع فيس بوك بعض الملاحظات على مسلسلات رمضان 2024 تحت عنوان تأملات فنية فى رمضان، وأوضح زكى أنه رغم كل ما يحيط بنا من أحداث مروعة لمتابعة أعمال فنية رمضانية إلا أنه لا بد عندما تتاح لنا الفرصة التعليق على مسلسلات رمضان 2024.

وأكد زكى أن مسلسل الحشاشين هو مسلسل قوى ومبهر كإنتاج، وأشار زكى إلى أن مسلسل كامل العدد عمل عائلى اجتماعى راقى ومتميز جميل جدا.

وعن مسلسل إمبراطورية م قال زكى إنه لم يشاهده كله لكن يبدو لى أن المنافسة مع كامل العدد صعبت الأمور لمسلسل قد يكون فى حد ذاته لطيفا ومحترما وهادفا.

وعن مسلسل حق عرب أكد زكى أن المسلسل هو حدوتة مسلية، مشيرا إلى أن الفنان أحمد العوضى يتحسن تمثيلا، وأن الفنان رياض الخولى أوسطى بدون مجهود كبير، وأعرب زكى عن تطلعه إلى متابعة مسلسل بدون سابق إنذار وجودر.