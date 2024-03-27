إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى قرية أبوحزام بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، بطلقات نارية في قرية أبو حزام بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا .

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في قرية أبو حزام بنجع حمادي، وتبين إصابة حمادة.أ،25 عاما، طلق ناري الكتف الأيمن، ولاء.أ، 15 عاما، طلق ناري بالبطن، وبطه.ع، 15عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات