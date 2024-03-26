محافظ قنا يعلن عن بدء تسليم عقود مدينة الأمل الأسبوع المقبل

قنا - صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن بدء تسليم عقود مدينة الامل بنحع حمادى خلال الأسبوع القادم للمواطنين الذى قاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بخطوط وشبكات المرافق بمجمع الأمل السكنى، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء إبراهيم محروس، و اللواء أشرف بركات ممثلي الهيئة العربية للتصنيع الشركة المسؤولة عن فتح وتمهيد الطرق، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، عدد من القيادات التنفيذية المعنيين بملف مدينة الأمل.

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال تمهيد الطرق الداخلية، وتنفيذ شبكة الصرف الصحى، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعى، وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني، من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.