5 آلاف شخص يحضرون مائدة الإفطار الجماعى فى بنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فى حفل الإفطار الجماعي "بيت العائلة"، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، بلال حبش نائبى المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات الكنسية وعلماء وقيادات الأزهر والأوقاف والجامعة والعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام والجهات والمصالح الحكومية، وعمال الخدمات المعاونة بالجهاز الإداري والعديد من فئات المجتمع والمواطنين.

وخلال فعاليات الإفطار، الذي أقيم باستاد التربية والتعليم بحي مقبل، أعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالمشاركة في حفل الإفطار، الذي يعكس أسمى معاني الترابط والوحدة بين نسيجي الأمة ويجسد عظمة وطننا الغالي مصر الذي يقدم أروع الأمثلة في التماسك والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده، مؤكداُ أن مصر كانت ومازالت رمزاً للأمن والأمان وأيقونة المحبة بوحدة شعبها تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للجميع بشهر رمضان الكريم والصوم الكبير للأخوة المسيحيين، فضلاً عن التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، سائلاً الله جل وعلا أن يديم على مصر نعمة الاستقرار والأمان.