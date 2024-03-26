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صندوق تحيا مصر ينظم حفل إفطار جماعى بالشرقية بحضور ألف شخص

الثلاثاء، 26 مارس 2024 07:50 م
صندوق تحيا مصر ينظم حفل إفطار جماعى بالشرقية بحضور ألف شخص حفل الإفطار الجماعى بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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نظم صندوق تحيا مصر مائدة إفطار جماعى لأهالى محافظة الشرقية، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

 

واستوعبت المائدة أكثر من 1000 صائم من أهالي محافظة الشرقية، وضمت المائدة مختلف أصناف الطعام من اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه والحلويات والمشروبات مع الالتزام واتباع إجراءات السلامة والصحة لإعداد الوجبات المقدمة للصائمين واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمر داخل أماكن تناول الوجبات، وشهدت المائدة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، وسط أجواء رمضانية مميزة تُعزز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

 

جدير بالذكر أنه تم توفير 48 ألف وجبة إفطار في محافظة الشرقية خلال المرحلة الأولي من مبادرة أبواب الخير.







الشرقية

صندوق تحيا مصر

اخبار الشرقية

مائدة افطار




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