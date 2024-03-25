اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 مارس 2024 08:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

الإثنين، 25 مارس 2024 08:00 ص
ننشر مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك حجز تذاكر السفر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل هيئة السكة الحديد فتح باب حجز تذاكر السفر بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك،  للسفر خلال فترة عيد الفطر، ويبدأ الحجز يوميا الساعة 8 صباحاً للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
ويتم السفر بناء على حجز الذاكر المسبقة عبر وسائل الحجز المتاحة بالسكة الحديد، ومواعيد الحجز والسفر كالتالى:
الحجز 21 مارس للسفر 4 ابريل
الحجز 22 مارس للسفر 5 ابريل
الحجز 23 مارس للسفر 6 ابريل
الحجز 24 مارس للسفر 7 ابريب
الحجز 25 مارس للسفر 8 ابريل
الحجز 26 مارس للسفر 9 ابريل
الحجز 27 مارس للسفر 10 ابريل

ويمكن الحجز قبل السفر ب 14 يوما على خطوط السكة الحديد.
 







السكة الحديد

عيد الفطر

قطارات العيد

حجز تذاكر القطارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة