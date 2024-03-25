تدريب طلاب كلية التمريض "جامعة بني سويف الأهلية" بأقسام الرعاية الحرجة بالمستشفى

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس الجامعة، تدريباً لطلاب الفرقة الثانية بأقسام الرعاية الحرجة بمستشفى بني سويف الجامعي، والذي يستمر طوال فترة الفصل الدراسي الثاني، لربط الجانب النظري بالعملي وممارسة الطلاب لمهنة التمريض علي أرض الواقع في واحد من أهم التخصصات الطبية وهي "الرعاية الحرجة" نظراً لأهمية ودقة الحالات المرضية المتواجدة بذلك القسم. جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتور سيد سابق منسق كلية التمريض بالجامعة الأهلية.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن جامعة بني سويف الأهلية تتبني استراتيجية تعليمية وبحثية متطورة تهدف لتدريب الطلاب أولاً بأول وعدم الانتظار حتي مرحلة البكالوريوس و التخرج، وسعي إدارة الجامعة لبناء نموذج حقيقي من التمريض المصري القادر على أداء خدمة مميزة ذات جودة للمريض، وذلك نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به التمريض في خدمة المنظومة الطبية.



تدريب طلاب تمريض بنى سويف



تدىيب الطلاب بالمستشفى الجامعي