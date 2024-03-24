رئيس جامعة بني سويف الأهلية يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن والأحاديث

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ، اليوم، الطلاب الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والأحاديث "الأربعون النووية" والتى نظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مديرية أوقاف بنى سويف واتحاد الطلاب بمشاركة 125 طالبا وطالبة على مستوى كافة البرامج، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الاكاديمى، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية محمد سليم أمين عام الجامعة، محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن أن الجامعة حريصة على تنوع الأنشطة الطلابية لتشمل الثقافية والرياضية والدينية والفنية، وتساهم الدينية فى اكتشاف المواهب لدى الطلاب وتعميق الوعى بأهمية حفظ القرآن الكريم، فضلًا عن ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية لدى الطلاب، لافتاً إلى أن المسابقة جاءت فى إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعي، وتضمنت مستويات مختلفة حيث شمل المستوى الأول حفظ القرآن كاملًا، والمستوى الثانى نصف القرآن، والمستوى الثالث ثلث القران، كما توجه رئيس الجامعة بالتهنئة للفائزين من الطلاب والشكر لكل المشاركين والقائمين على المسابقة ولجنة التحكيم والمنسقين على جهودهم وتشجيعهم للطلاب على المشاركة فى الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وجاءت نتائج مسابقة القرآن الكريم المستوى الأول بفوز الطالبة السراء عادل عبد الله بكلية الحاسبات بالمركز الأول، والطالبة حبيبة عبد الرحمن أحمد بكلية التمريض بالمركز الثاني، والطالبة شروق أحمد حمدى بكلية الصيدلة بالمركز الثالث، والطالبة شهد محمد عاشور بكلية الصيدلة بالمركز الرابع، والطالبة خلود محمد ربيع كلية الصيدلة المركز الخامس.

بينما سجل المستوى الثانى فوز الطالبة فاطمة جابر محمد كلية العلوم بالمركز الأول، والطالبة شروق سيد عبد اللطيف كلية التمريض بالمركز الثاني، والطالبة وسام عبد الحميد سلامة كلية العلاج الطبيعى بالمركز الثالث، والطالبة ندا حسام مصطفى بالمركز الرابع كلية الطب البشري، والطالبة أروى عصام يحى كلية العلاج الطبيعى بالمركز الخامس.

وسجل المستوى الثالث فوز الطالبة آلاء محمد محمود كلية الطب البشرى بالمركز الأول، والطالب احمد جمال عبد السلام كلية الإعلام بالمركز الثاني، والطالب احمد نبيل احمد كلية طب الأسنان بالمركز الثالث، والطالبة، زهرة النميرى محمد كلية التمريض بالمركز الرابع .

فيما سجلت مسابقة الأحاديث فوز الطالب عبد الرحمن خيرى محمد كلية الصيدلة بالمركز الأول، والطالبة آية عبد السلام رجب كلية الحاسبات بالمركز الثاني، والطالبة أسماء مسلم عرابى كلية العلاج الطبيعى بالمركز الثالث، والطالب احمد عمر فتحى كلية التمريض بالمركز الرابع، والطالبة رحمة عبد العظيم محمد بالمركز الخامس، والطالبة فاطمة جابر محمد كلية العلوم بالمركز الخامس مكرر.