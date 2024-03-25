بوتين: على روسيا تعزيز مصالحها بغض النظر عن محاولات الغرب تشويه كل شيء

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إنه يتعين على روسيا تعزيز مصالحها الخاصة، بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها الغرب تشويه كل شيء لصالحها.



وأضاف بوتين - في مقابلة لمشروع بلجراد الوثائقي أجراها المدير العام لوكالة /تاس/ الروسية أندريه كوندراشوف - أن "كل شيء يتكشف دائمًا حصريًا لمصالحهم الغربية الخاصة .. يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار ونتصرف بناءً على مصالحنا بالطبع.. لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنهم قادرون على قلب أي موقف رأسًا على عقب لصالحهم، يجب أن نفعل ذلك بطريقة تلبي مصالح روسيا".



وعلى سبيل المثال، استذكر بوتين كيف كان رد فعل الغرب على الأحداث في يوغوسلافيا عام 1999 والوضع الذي تطور في أوكرانيا بعد عام 2014.