بذور عباد الشمس مليئة بالعناصر الغذائية.. تعرف على كيفية تضمينها فى نظامك الغذائي

كتبت فاطمة خليل

البذور من الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن تناولها بين الوجبات الرئيسية، ومع ظهور فوائد البذور المختلفة كان الناس يحاولون إيجاد طرق لإدراجها في نظامهم الغذائي، وواحدة من هذه البذور المغذية هي بذور عباد الشمس، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تضمين بذور عباد الشمس في نظامك الغذائي، بحسب موقع "health".

الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس بذور عباد الشمس مغذية للغاية وتساعد في محاربة الجذور الحرة وحماية الشعر من الأضرار البيئية.

وأظهرت الدراسات أنها تحتوي أيضًا على الزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز نمو الشعر.

يساعد محتوى الزنك أيضًا في تعزيز المناعة تشمل الفوائد الصحية الأخرى لبذور عباد الشمس ما يلي: * غني بفيتامين E الذي يساعد أثناء الحمل ويغذي البشرة * يساعد محتوى فيتامين B1 و B3 و B5 و B6 في تقليل الكوليسترول وتعزيز وظائف المخ وكذلك في بناء العضلات