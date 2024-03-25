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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وأعلى درجات حرارة متوقعة

الإثنين، 25 مارس 2024 09:29 ص
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وأعلى درجات حرارة متوقعة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار بـ الأحوال الجوية وطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة علي مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وجنوب سيناء 24 درجة مئوية، شمال الصعيد 23  درجة مئوية، جنوب الصعيد  26  درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.

 







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